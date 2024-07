Brugherio 14enni in monopattino travolte da un’auto | una è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024)incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio, a: due ragazzine di 14 anni su unsono stateda. L’incidente, come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 16, in via San Cristoforo all'incrocio con via Occhiate. Al volante della macchina, una Fiat Punto, c’era una donna 49enne. Sul luogo dell’incidente sono arrivate prontamente due ambulanze,medica e l’elisoccorso. Una delle due ragazzine è stata portata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Niguarda di Milano, l’altra, meno, in codice giallo al San Gerardo di Monza. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, su cui sta indagando la Polizia Locale.