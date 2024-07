Borsa | tensioni sui chip pesano su Tokyo -2% tiene la Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Letra Usa esuihanno affossato ladi, con l'indice Nikkei 225 che si avvia a chiudere in calo di due punti percentuali. Tengono invece sulla parità i listini cinesi, con Hong Kong in rialzo dello 0,4%. I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico hanno quindi reagito in ordine sparso ai forti ribassi del Nasdaq e ai timori che hanno colpito i titoli tecnologici per le restrizioni più severe degli Stati Uniti sulle vendite dialla. Seul comunque chiude pesante con un ribasso dell'1%, mentre Taiwan ha perso l'1,5%. Fiacca Sidney (-0,2%), piatti i future sull'avvio dei listini europei.