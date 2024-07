Boraso si dimette non si ferma il terremoto politico a Venezia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Inchiesta, l'assessore alla Mobilità, Renato, ha rassegnato le dimissioni. Non siilattorno al comune lagunare in seguito all'inchiesta per corruzione. L'ex assessore lo ha comunicato dal carcere di Padova. Potrebbe tenersi già venerdì 19 in carcere a Padova, dov'è attualmente detenuto in custodia cautelare per il rischio di inquinamento delle prove, il primo interrogatorio di Renato, l'assessore alla Mobilità arrestato per lo scandalo tangenti che in un diverso filone d'indagine ha portato a un avviso di garanzia anche per il sindaco Luigi Brugnaro per l'area dei Pili.è accusato di 11 diversi episodi di corruzione negli ultimi 6 anni per circa 500mila euro.