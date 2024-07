Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilnon è solo una rivoluzione musicale del jazz, ma una rivoluzione culturale afroamericana. Spesso abbreviato in Bop, è lo stile che esplose nella New York degli anni ‘40 sull’onda della frenesia metropolitana della grande città portuale in guerra: caratterizzato da tempi veloci, improvvisazioni e armonie innovative, in contrapposizione con le sonorità più melodiche e rassicuranti delle grandi orchestre swing dello stesso periodo. Il termine è onomatopeico e indica le note usate spesso come segnale per chiudere un brano:. Uno è il musicista cui si deve principalmente la rivoluzione Bop: il sax alto Charlie Parker, detto Bird o Yardbird, non perché suonasse come il canto di un uccello, ma per la sua smodata passione per il pollo fritto. Bird morì 34enne completamente logorato dagli abusi.