Bava di lumaca sì o no? Ricchissima di proprietà fa miracoli nel mantenere la pelle giovane e compatta Parola di celeb

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 18 luglio 2024) Amatissima nella skincare coreana e non solo, adatta a tutte le pelli e dalleportentose, a detta degli esperti: parliamo delladi, le cuicosmetiche sono conosciute fin dall’Antica Grecia. Si dice sia un portento per virtù rigeneranti e tonificanti, che ne fanno un vero toccasana per la. Vediamole.