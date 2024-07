Basket Serie B Interregionale Marchigiane tutte assieme

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Usciti i gironi, novità delle emiliane nel gruppo E con Marche, Abruzzo e Umbria SENIGALLIA, 18 Luglio 2024 – Usciti i gironi del torneo di2024-25, che quest’anno a differenza dello scorso vedrà al via soltanto una squadra della provincia anconetana, la Goldengas Senigallia, visto che la Stamura Ancona si è autoretrocessa in C. Proprio la società dorica ha appena ufficializzato l’addio a coach Petitto che dovrebbe essere il nuovo tecnico della stessa Senigallia. Goldengas nel girone E con Porto Recanati, Recanati, Loreto Pesaro, Bramante Pesaro, Civitanova, Matelica, Teramo, Roseto, Val di Ceppo, Ozzano, Olimpia Castello Bologna.