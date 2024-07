Auto | Volkswagen Anhui lancia primo NEV per mercato cinese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Hefei, 18 lug – (Xinhua) –hato ufficialmente il suoveicolo a nuova energia (NEV) per ilieri a Hefei, capoluogo della provinciaorientale di. Il nuovo modello, ID. UNYX, e’ ilSUV coupe’ elettrico intelligente di. Ha un’nomia massima di 621 chilometri ed e’ dotato di una batteria da 82,4 chilowattora di CATL. E’ inoltre dotato di un modello linguistico di grandi dimensioni sviluppato in collaborazione con Iflytek, aziendaleader nel settore dell’intelligenza artificiale. “L’ID. UNYX amplia la nostra famiglia di ID. elettriche in Cina con un design audace e progressista, una trazione elettrica sostenibile e un’esperienza d’uso all’avanguardia”, ha dichiarato Stefan Mecha, Ceo diChina Passenger Cars Brand.