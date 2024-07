Auto | in primi sei mesi in Europa gruppo Renault +67% grazie a boom ibride

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. – (Adnkronos) – In uno scenario di vendite globali che registra una crescita dell’1,9% a quota 1.154.700 unità, ilsegnala il forte contributo positivo della performance incon un aumento del 6,7% che lo conferma al terzo posto continentale con 847.623 unità. In particolare la marcaha registrato una performance superiore al mercato: 535.238 veicoli venduti, +8,2%, in particolare, ai positivi risultati delle motorizzazioni E-Tech Full Hybrid (+45% rispetto al primo semestre 2023). Sul mercato dei veicoli commerciali,è ancora una volta leader, con 171.202 unità vendute (+19,2% rispetto al primo semestre 2023).Dacia registra un aumento delle vendite del 4,0% rispetto al primo semestre 2023, con 309.816 unità, e si riconferma nella Top 10 delle Marche più vendute inmentre la Sandero è l?più venduta in tutti i canali.