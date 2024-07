Assegnazioni provvisorie 2024 docenti ricongiungimento al coniuge ai genitori alla nonna Preferenze e indicazioni RISPOSTE AI QUESITI

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 18 luglio 2024) C’è tempo fino al 24 luglio per le domande riguardo lee le utilizzazioni per il personale docente per l’anno scolastico/25. Quali sono le regole, chi può usufruire delle deroghe e chi, invece, è sottoposto ai vincoli? L'articoloal, aiAI