Ascolti tv ‘La Partita del Cuore’ fa goal e vince la serata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Secondo posto per Segreti di Famiglia, terzo posto per Chicago Fire E' 'Ladel Cuore', trasmessa ieri su Rai1, are la sfida della primatelevisiva italiana di ieri, mercoledì 17 luglio, con 2.165.000 spettatori, registrando il 18.1% di share. Canale5 si aggiudica il secondo posto con 'Segreti di Famiglia', che ha tenuto