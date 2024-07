Arsenal lo SFOGO di Pépé | Avevo pensato di SMETTERE Avevo un avversione per il calcio è stato un TRAUMA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nicolasè ricordato come uno dei più grandi flop della storia recente. L’ivoriano è tornato a parlare del difficile momento Nicolas, ex, erapagato 80 milioni nel 2019 dai Gunners che lo avevano prelevato dal Lille dopo una super stagione in doppia cifra (22 gol e 11 assist). Poi il crollo