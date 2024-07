Aquarno Comune cerca un consigliere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) lldi Fucecchio – quale ente del distretto conciario del Valdarno – deve i designare undi amministrazione del ConsorzioSpa. in rappresentanza dell’amministrazione stessa. Eventuali disponibilità a ricoprire la suddetta carica potranno essere espresse mediante formale dichiarazione alla sindaca, corredata da un curriculum, in cui si dà atto del possesso dei requisiti previsti per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti delpresso enti, aziende e consorzi, approvati dal consiglio comunale Ecco i termini e modalità di presentazione delle domande Le disponibilità dovranno essere trasmesse dagli interessati, entro e non oltre le 13 del 22 luglio, attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo