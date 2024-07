Aprilia Truffa con l’acqua chiusura delle indagini per cinque dipendenti infedeli di Acqualatina

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 18 luglio 2024)– Per la Guardia di Finanza di Roma avevano messo in piedi un collaudato sistema di corruttela nella gestione dei servizi idrici e fognari lungo il litorale della capitale. Ecco perché mercoledì è arrivata la denuncia della Procura della Repubblica di Velletri per 43 persone che, a vario titolo, sono ritenute responsabili di “peculato, L'articoloconper” diTemporeale Quotidiano.