Appello dei sindaci del Casentino per ridurre i disagi sulla Sr71

(Di giovedì 18 luglio 2024)– Tree un unicoperal minimo iviabilità della regionale 71 a seguito di tre cantieri con senso unico alternato e un altro possibile lavoro. Idi Bibbiena, Popppi e Pratovecchio Stia (Vagnoli, Lorenzoni e Santini) hanno deciso di comune accordo di scrivere una lettera ufficiale alla Regione Toscana, in particolare all’assessore Stefano Baccelli, alla Provincia e ai vertici delle forze dell’ordine a livello provinciale, per chiedere di prendere immediate contromisure per diminuire ilo che stanno vivendo i pendolari, i turisti, i mezzi legati alle attività produttive casentinesi, i cittadini che devono recarsi ad Arezzo per necessità legate alla salute o alla cura e le possibile problematiche che potrebbero avere mezzi di soccorso.