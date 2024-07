Aperte le iscrizioni per il master della Sant' Anna Vini italiani e mercati mondiali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 - Arriva alla decima edizione iluniversitario di primo livello, ormai accreditato come il punto di riferimento per l’alta formazione nel settore specificoproduzione enologica italiana, e apre leper il nuovo anno accademico, con scadenza per la presentazione delle domande all’8 ottobre. In tutti questi anni il, organizzato dalla Scuola Superioredi Pisa, in maniera congiunta con Università di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Università di Siena, in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier, ha incontrato un successo crescente, sia per chi ha conseguito il titolo sia per le aziende coinvolte nel progetto formativo.