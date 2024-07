Anzio fa scattare l’alert del braccialetto anti-stalker e si nasconde nel condominio della ex | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024- I CarabinieriCompagnia dihannoin flagranza di reato due soggetti, in diverse circostanze, gravemente indiziati del reato di maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati. Nel primo caso, una donna si era presentata nel corsomattinata presso la Stazione di Nettuno per denunciare una serie di maltrattamenti subiti dal compagno negli ultimi cinque anni. Le condotte dell’uomo si erano progressivamente aggravate, anche a causa dell’abuso di sostanze alcoliche; in particolare, negli ultimi episodi, l’aveva aggredita fisicamente, cagionandole un vistoso ematoma all’altezza del ginocchio. La donna ha preferito tornare presso la sua abitazione poiché l’uomo si era allontanato, lasciando le sue chiavi.