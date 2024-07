Ancora domiciliari per Toti La Gip | Può commettere altri reati gravi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI - Nuova misura cautelare, sempre agli arresti, per il presidente della Regione Liguria, Giovanni. L'accusa stavolta è di finanziamento illecito per la vicenda degli spot elettorali pagati, secondo l'accusa, in maniera poco trasparente da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo, in centro a Genova. Indagati, per lo stesso reato, anche l'ex braccio destro di, Matteo Cozzani, l'ex senatore e proprietario di Primocanale Maurizio Rossi e l'ex consigliere di Esselunga, Francesco Moncada.era stato già arrestato il 7 maggio scorso per corruzione. È aiad Ameglia, nella sua villetta. Nella nuova ordinanza si fa riferimento a "5.560 passaggi elettorali pubblicitari, sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, del valore di 55.600 euro".