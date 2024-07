Amichevoli Udinese precampionato 2024 2025 | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo aver rischiato la retrocessione nell’ultima stagione, l’si prepara a vivere una nuova stagione e lo fa con un tecnico che non ha mai allenato nei cinque top campionati. Si tratta di Kosta Runjaic, proveniente dal Legia Varsavia. E con lui il restyling riguarda anche la dirigenza con gli ingressi di Gian Luca Nani e Gokhan Inler. “So come lavorare con le persone e sono pronto per questa nuova esperienza, spero di iniziare con tanti successi – ha detto il nuovo allenatore, che raccoglie l’eredità di Fabio Cannavaro, in conferenza stampa –. Non solo sarà la famiglia Pozzo a nutrire aspettative, lo faccio anche io. il mio obiettivo è essere in grado di avere uno stile di gioco riconoscibile sia dall’inizio, voglio aggressività. Ho allenato sette squadre differenti e in almeno sei penso di aver migliorato squadra e giocatori.