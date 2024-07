Alte temperature rispuntano le cavallette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con il caldo record tornano anche lefacendo strage di frutta ed erba medica. A lanciare l’allarme è la Coldiretti con gli sciami che stanno attaccando campi e frutteti in Emilia Romagna dopo che leelevate e la mancanza di pioggia hanno favorito la proliferazione massiva di quello che è uno degli insetti più temuti dagli agricoltori, Nel Faentino ledivorano non solo le coltivazioni di erba medica e foraggi ma anche la frutta in maturazione sugli alberi, in primis pesche, susine e albicocche tardive. "Una vera e propria calamità che sta spingendo gli agricoltori – spiega Coldiretti - ad accelerare nelle operazioni di raccolta per evitare di perdere l’intera produzione, proprio nel momento in cui le aziende cercano faticosamente di rialzarsi dopo la devastante alluvione dello scorso anno.