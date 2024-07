Alla fine Meloni sembra sfilarsi dal tutti per Ursula Ursula per tutti Troppo tardi Mentre la Lagarde a capo della BCE | Vaccinare senza esitazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il commissario europeo Gentiloni, piddino, se ne esce con una frase che suona come una provocazione feroce: “von der Leyen merita la riconferma per come ha gestito la pandemia”. Poche ore dopo il ministro Lollobrigida, cognatopremier, a un convegno: “Noi contutta la vita”. Il g