Alessia vola in Spagna per inseguire un sogno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ha 27 anni, si chiamae da aprile vive a Barcellona. È una grafica pubblicitaria, web design e lavora come libera professionista. "Mi sono accorta che nella mia vita mancava qualcosa. Forse la voglia di sperimentare, vedere fino a quanto riuscissi a cavarmela e come si dice, ho voluto uscire dalla mia comfort zone", spiegaBernareggi. A inizio anno l’occasione si è presentata da un amico e collega che le ha proposto di vivere un anno ine vedere cosa sarebbe successo. La bollatese ha pensato che in fondo per il suo lavoro è sufficiente il pc portatile e l’idea di diventare una nomade digitale non le dispiaceva. Una volta accettata la proposta la meta inizialmente doveva essere Valencia, poi per una serie di motivi è stata scelta Barcellona. Dopo un mese però il collega e amico dinon ha voluto proseguire questa avventura ed è tornato in Italia.