Aiutare gli ammalati | la preghiera è un sostegno davvero efficace

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di giovedì 18 luglio 2024) Stare accanto ad una persona ammalata non è sempre facile. Spesso ci si sente impotenti davanti alla sua sofferenza e ci domandiamo come sia possibile sopportare tutto ciò. Dall’altro lato, però, è necessario avere quella forza d’animo e di volontà per far sì che la nostra presenza accanto a loro sia un vero supporto, una L'articologli: laè unproviene da La Luce di Maria.