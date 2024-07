Aborto in Germania i movimenti pro-vita non possono fare più campagna davanti ai consultori

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gli anti-abortisti non potrannoaie gli studi medici. Lo ha stabilito il Parlamento tedesco, prevedendo anche sanzioni fino a 5mila euro per chi dovesse violare il divieto. Comportamenti come ostacolare l’accesso agli edifici alle donne incinte e al personale medico, intimorire le donne e cercare di dissuaderle dall’, creano infatti