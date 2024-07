Aarhus GF-Midtjylland venerdì 19 luglio 2024 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 18 luglio 2024) I campioni in carica delripartono in trasferta contro l’GF, quinto classificato nella stagione 2023-24 e finalista perdente in Coppa di Danimarca. Secondo i bookmaker però il club di Herning non è il favorito per la vittoria finale, ma con la sua quota intorno a 4.50 è nettamente posposto al Copenaghen offerto alla InfoBetting: Scommesse Sportive e