A2A Spadoni | Bilancio sostenibilità in crescita

(Di giovedì 18 luglio 2024) Brindisi, 18 lug. (Adnkronos) - "Presentiamo undi2023 che ha degli indicatori inrispetto all'anno precedente. Stiamo parlando in particolare dei 35 milioni di euro distribuiti come come risorse al territorio per effetto delle nostre attività e per effetto soprattutto degli ordinativi che noi abbiamo fatto con fornitori locali che sono in forte". Lo ha detto Lorenzo, direttore generazione & trading di A2A, a margine della presentazione a Brindisi del terzoditerritoriale della Puglia. Unin cui si annota “oltre il 50% di investimenti in infrastrutture per oltre 9 milioni di euro: anche questo insoprattutto nella filiera ambiente e nella filiera energia”, ha continuato spiegando che “nella filiera ambiente siamo attivi con diversi impianti in Puglia”.