A Roma si affitta solo ai turisti | “La nostra casa su Airbnb ora trovare un alloggio è impossibile”

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Da giugno, ladove vivevamo in affitto, si trova sua 200 euro a notte". Federica e Roberto sono una coppia di ricercatori residenti al Pigneto e ora non riescono più aun'abitazione sul mercato degli affitti. La loro storia è simile a tante altre e mostra come gli affitti brevi stanno cambiando il volto di, e nell'anno del Giubileo le cose non potranno che peggiorare.