Vladimir Randazzo | “Dovevo fare il medico il teatro mi ha stregato Nunzio? Potrebbe avere rimpianti con Rossella”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Vladmir, ilCammarota di Un Posto al sole, si racconta in un'intervista in cui ripercorre il suo ingresso nella soap di Rai3, parlando della sua passione folgorante per il, con l'occhio sempre attento a cinema e tv. Con il suo personaggio condivide parte di un percorso e come lui è cresciuto, prendendo consapevolezza di chi vuole essere "da grande".