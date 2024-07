Vigili Fuoco il cordoglio di Mattarella | profonda tristezza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) San Paolo, 17 lug. (askanews) – “Ho appreso conla notizia del decesso, durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del Vigile delCoordinatore Nicola Lasalata e del Vigile delEsperto Giuseppe Martino. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale deidella mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al Capo del Dipartimento deideldel Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli. L'articolo, ildiproviene da Ildenaro.it.