VIDEO Il ‘Latin Style’ della sannita Valeria Salvatore | la campionessa é… internazionale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un successo per la. Dopo i quattro titoli di Catania del 2022, la bravissima atleta di Benevento si è fatta notare anche a Rimini, dove nei giorni scorsi ha messo in bacheca un nuovo, prestigioso, risultato. Infatti,è la prima atleta nella storianostra provincia a salire sul podiocategoria Latin Style solo femminile classe A. Detto in soldoni, il gothadisciplina, la resa dei conti tra le migliori esponenti di questo particolare ambito del mondodanza. Dopo un bellissimo percorso che l’ha vistaItaliana già nel 2021 nella classe C e nel 2022 nella classe B del Latin style Solo Femminile in tutti i balli, nel 2024 arriva la vittoria sperata.