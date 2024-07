Viaggiare in sicurezza da vaccini a farmaci i consigli per zone a rischio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) -sì, ma in. In alcuneinfatti, accanto a rischi sanitari legati alle condizioni ambientali come aree con caldo o freddo estremo, sono diffuse alcune malattie infettive la cui prevenzione dovrebbe essere pianificata prima del viaggio. Chi vuole intraprendere un viaggio in aree adovrebbe, infatti, recarsi in un ambulatorio di medicina del viaggiatore e consultare il proprio medico curante almeno 4-6 settimane prima della partenza,a in una nota la Asl Toscana sud Est che mette a disposizione un ambulatorio dedicato alla medicina del viaggiatore a cura del Dipartimento della Prevenzione. "La consulenza può essere prenotata, anche senza richiesta del medico, tramite il Cup, ma per una corretta pianificazione delle vaccinazioni, èabile telefonare almeno 2 mesi prima della partenza".