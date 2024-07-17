Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 17 luglio 2024) Viabilità 17 LUGLIO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE Roma INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE Roma DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 08:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 07:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 17 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma