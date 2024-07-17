Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 17 luglio 2024) Viabilità 17 LUGLIO 2024 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE Roma INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE Roma DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 20:30 - 20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO DIREZIONE LATINA A POMEZIA CODE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 19:45 - 20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO DIREZIONE LATINA A POMEZIA CODE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 19:15 - 20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO DIREZIONE LATINA A POMEZIA CODE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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