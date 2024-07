Valorizzare il capitale umano per crescere ecco il metodo BeDo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 17 luglio 2024.. Essere, per fare. Questo, in sintesi, ildi cui Cristiano Pusca, Ceo e Co-Founder di Bpda, è l'ideatore: "Si tratta -spiega- di unalogia composta da tre fasi che, come file rouge, hanno quello di credere nelle persone e di volerle valorizzarle. Nella convinzione, in me sempre più radicata, che puntare sulnon è una moda, bensì una strategia che consente di creare un circolo virtuoso che fa sentire bene i dipendenti e di conseguenza fa aumentare la produttività". Come manager, Pusca è arrivato a gestire una divisione aziendale da 82,5 milioni di euro, 100 risorse, 14 intermedi e 22 depositi e, nel 2017, ha creato una rete d'impresa, di cui è socio fondatore e manager.