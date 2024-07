US Open 2024 svelata l’entry list | Sinner guida la truppa azzurra a New York c’è Nadal con il ranking protetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Quest’oggi è stata resa notaprovvisoria degli US, in programma sui campi in cemento di Flushing Meadows dal 26 agosto all’8 settembre (le qualificazioni scatteranno invece il 19 agosto). Sono ben nove gli uomini italiani ammessi direttamente nel main draw di singolare del quarto e ultimo torneo Slam stagionale. A Newlasaràta dal numero 1 al mondo Jannik, che punterà senza mezzi termini al secondo titolo Major dell’anno per consolidare la sua leadership nella classifica ATP. Ambizioni importanti, dopo la splendida semifinale di Wimbledon, anche per Lorenzo Musetti in attesa di capire nelle prossime settimane se altri nostri portacolori rientreranno tra le 32 teste di serie. Presenti sul fronte italiano anche Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Luca Nardi.