Università | Patuanelli ‘taglio di 173 mln possibile aumento tasse studenti’

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Un taglio di 173 milioni di euro per gli atenei italiani mette a rischio non solo gli stipendi dei ricercatori e dottorati, già ora troppo bassi rispetto al costo della vita, ma anche la sostenibilità degli atenei stessi, che spesso non hanno altre fonti di finanziamento alternative a quella pubblica. C?è il rischio concreto che ci sia undelleper gli studenti”. E’ questo il commento del capogruppo M5S al Senato Stefanosulla bozza del decreto del Miur sul Fondo per il finanziamento ordinario alle. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle aggiunge che “se l?obiettivo del nostro Paese è formare le nuove generazioni, farle restare in Italia e quindi migliorare in toto la nostra società allora questo decreto va nella direzione opposta”.