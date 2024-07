Un giovane di Pordenone dopo una serata informativa sulla violenza di genere si è rivolto all' associazione Istrice che si occupa di uomini maltrattanti per chiedere aiuto rispetto alle sue gravi reazioni di rabbia nei confronti della compagna

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «Io non voglio diventare come Filippo Turetta, non voglio fare le cose che ha inflitto a Giulia Cecchettin» ha detto un ragazzo diquando si èallo sportello gestito dall’, iniziativa destinata a. Ha capito che quelledinei, erano qualcosa di sbagliato, un campanello di allarme, e che avrebbe dovutoper imparare a controllarle.