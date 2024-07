Ultime Notizie Roma del 17-07-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione amore Fiorentina pertura di giornale sono 57 Morti nelle24 ore a Gaza 5 gli attacchi israeliani in tutta la striscia i primi tre attacchi contro una scuola di rifugiati nel mirino dell’Esercito Italiano terroristi che utilizzavano la scuola fanno sapere da Tel Aviv gli ultimi 10 giorni sono state colpite sette scuole e forse israeliani accusa una massa di nasconderti dietro i civili e di usare la popolazione come arma rapporto pubblicato a Human Rights Watch ha Massa commesso sono venuti i crimini di guerra contro l’umanità durante l’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele conflitto in Ucraina il cremino si è espresso in merito ai rapporti che l’amministrazione Trump aveva portato avanti con la Russia il portavoce del presidente Putin pesca affermato che sotto Trump non è stato fatto ...