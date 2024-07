Ultime Notizie Roma del 17-07-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)dailynews radiogiornale ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio il 34enne senegalese Luiz Da Silva sarebbe stato arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli l’uomo vicino di casa dell’anziana era l’unico indagato per la morte della settantenne uccisa nel suo garage la notte del 3 ottobre con 29 coltellate la mattina seguente il 4 ottobre suo cadavere è stato scoperto dalla nuora Manuela Bianchi considerata l’amante di Da Silva secondo gli inquirenti sarebbe proprio la relazione extraconiugale tra i due il possibile movente del delitto la convention repubblicana dei miei guai chi ha confermato la candidatura di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca all’arrivo del Tycoon aparso sorridente Combattivo Ci sono stati un ovazione una standing ovation l’ex presidente con l’orecchio destro fasciato alzato il pugno di vittorie sfida è intonato io e te io e te ...