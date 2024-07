Ue | Ciriani ‘voto a von der Leyen? No gratis Meloni difenderà Italia con unghie e denti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Siamo usciti dalle elezioni europee come unico governo rafforzato,” dopo il voto di giugno “è più forte di quanto non fosse prima: è un dato politico di cui bisogna prendere atto. L’è un paese fondatore dell’Unione Europea e tra le economie più avanzate: non può stare ai margini. L’Ecr ha chiesto un cambia di rotta”, a partire dal “green deal. In base alle risposte che arriveranno su questi dossier, Giorgiadeciderà l’atteggiamento” da tenere sul voto al bis di Ursula von der. “Abbiamo avanzato delle richieste, aspettiamo delle risposte e determineremo il nostro voto”. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento, Luca, ospite di Start su Skytg24.