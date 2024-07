Udine | Rizzetto Fdi ‘assurda scelta di negare patrocinio a partita Italia-Israele’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – ?Trovo assurda e priva di logica ladel sindaco di, Felice De Toni, e della sua giunta diilper ladi calcio-Israele, che dovrebbe giocarsi il prossimo 14 ottobre allo stadio Friuli, nell’ambito della Nations League. La politica non deve contaminare le decisioni relative ad iniziative sportive, lo sport unisce non divide”. Lo afferma in una nota lWalter, coordinatore regionale di Fratelli d?in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro alla Camera. !Questasarà un?ottima occasione per lanciare un messaggio di pace affinché possano essere superate divisioni e contrasti. Inoltre si svolgerà allo Stadio Friuli Bluenergy Stadium, impianto che è il nostro fiore all?occhiello.