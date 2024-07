Udine Comune nega patrocinio per partita Italia-Israele | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – Ildinon ha accolto la richiesta diarrivata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per ladi calciodella Nations League prevista per il 14 ottobre prossimo allo stadio Friuli. Secondo quanto si apprende dal, da regolamento ilpuò essere concesso per eventi a scopo