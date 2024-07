Ucraina Zelensky e l’apertura alla Russia | svolta del leader di Kiev? L’analisi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – L'apre a colloqui di pace con la? Il presidente Volodymyrprepara un nuovo vertice e apre – almeno in apparenza –con l'invito a partecipare al summit, previsto per novembre. "Credo che debbano esserci rappresentanti russi al secondo summit", le parole di ieri in una conferenza stampa a L'articolodeldiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.