Tutti i segreti di Quattro Matrimoni e un Funerale il film cult con Hugh Grant da non perdere assolutamente stasera in tv

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) No, non è perfetto. Ma è un bel. E tanto basta. Anche perché, pur essendo passati giusto 30 anni, è decisamente invecchiato bene. Stiamo parlando di una pellicola diventata une un. Che tornain tv alle 21.25 su Nove. Un appuntamento da nonper una piacevole serata davanti alla televisione. Perché se anche lo conosciamo a memoria, non stanca mai. Non a caso è una delle più belle commedie romantiche dii tempi.