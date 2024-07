Tumori | Cardiobreast Dragon Boat riparte da Roma la gara delle pagaiatrici in rosa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 lug. (Adnkronos Salute) -dal Lazio, da, domenica 21 luglio, la terza edizione delFestival, la manifestazione promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana(Fidb), che entro la fine di ottobre porterà i suoi messaggi di prevenzione e sostegno alle pazienti con patologie oncologiche in altre tre regioni italiane: Piemonte (Torino), Toscana (Firenze) e Sicilia (Palermo). L'iniziativa dell'Inrc, che coniuga sport e sensibilizzazione - si legge in una nota - è nata nel 2022 grazie all'entusiasmoBreast Cancer Paddlers (lein) che gareggiano in tutta Italia, e ha visto il crescente supporto di numerose associazioni di pazienti con malattie cardiovascolari e oncologiche, oltre al contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia. Dalle 9.