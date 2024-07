Trump esprime supporto per TikTok critica Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024)aspramente Zuckerberg, mettendo in evidenza quella che considera una mancanza di concorrenza nei social media statunitensi In una recente intervista rilasciata a Bloomberg, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha manifestato in modo netto il suoper, la popolare piattaforma di social media di proprietà cinese, che attualmente rischia un