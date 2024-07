' Trump avanti su Biden in tutti maggiori Stati in bilico'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Donaldè in vantaggio su Joenei sette principaliin. Lo rivela l'ultimo sondaggio del New York Times. Si tratta in particolare di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Il margine più stretto è in Michigan, dove il tycoon ha il 42% delle preferenze contro il 40% del presidente, e in Pennsylvania (43% contro 40%).