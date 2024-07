Traffico Roma del 17-07-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione ad Ostia per un veicolo che ha preso fuoco momentaneamente chiusa via Carlo Avegno tra via Domenico Baffigo in via Marino Fasan botte persulla Pontina da Castelno a Pratica di Mare versoprime code sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare dalla diramazioneSud all’appia trafficata e poi Come di consueto La Flaminia è la Salaria concludi rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe stessa situazione sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est in centro la polizia locale segnala un incidente in largo magnanapoli con rallentamenti all’altezza di via IV Novembre altro incidente su via di Torrevecchia con code nei pressi di via Enrico Da Susa per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.