Traffico di supercar rubate a Sesto San Giovanni | nel garage dei ladri suv da 250mila euro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel box di una coppia di bielorussi (22 e 27 anni) in via Torino a Milano si nascondevano auto di lusso, targhe, chiavi universali e strumenti di lettura codici. Sono stati arrestati per ricettazione e riciclaggio di autovetture.