Tra gli ospiti musicali Riccardo Cocciante e Rita Pavone

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Stasera alle 21.25 su Rai 1 va in onda La Partita del Cuore 2024. L’evento schiera in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica, per una serata calcistica all’insegna della solidarietà. Alla conduzione della manifestazione – giunta alla 33esima edizione – c’è la padrona di casa di Storie italiane, Eleonora Daniele.