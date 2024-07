Tour de France Pogacar tra la suggestione Vuelta e la scelta più razionale Mondiale-Lombardia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tadejsi sta confermando, giorno dopo l’altro, sempre più dominatore delde2024. E non solo: lo sloveno a suon di prestazioni sta ovviamente dando ancor più valore al suo status di miglior corridore al mondo, ricordando che poco più di un mese e mezzo fa il corridore della UAE Emirates si è portato a casa il Giro d’Italia. Tutti attendono le scelte diper capire cosa deciderà di fare dopo la Grande Boucle e dopo le Olimpiadi di Parigi, che sono nel programma del fuoriclasse sloveno. C’è ovviamente una grande: l’occasione di diventare il primo corridore della storia a conquistare in un anno tutti e tre i Grandi Giri. La partecipazione alladi Spagna però al momento non è mai stata nel programma die anche dalla UAE Emirates hanno più volte negato questa possibilità.